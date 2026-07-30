НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X заблокировала аккаунты иранского новостного агентства Tasnim.
Как убедился корреспондент ТАСС, аккаунт Tasnim в X на английском языке недоступен. При попытке открыть страницу соцсеть уведомляет, что «действие учетной записи приостановлено». «X приостанавливает действие аккаунтов, которые нарушают правила X», — говорится в уведомлении.
Такая же информация появляется при попытке перейти на аккаунт Tasnim в X на фарси.
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