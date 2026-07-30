Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

X заблокировала аккаунты иранского новостного агентства Tasnim

При попытке открыть страницу СМИ в соцсети появляется уведомление о том, что действие учетной записи приостановлено.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X заблокировала аккаунты иранского новостного агентства Tasnim.

Как убедился корреспондент ТАСС, аккаунт Tasnim в X на английском языке недоступен. При попытке открыть страницу соцсеть уведомляет, что «действие учетной записи приостановлено». «X приостанавливает действие аккаунтов, которые нарушают правила X», — говорится в уведомлении.

Такая же информация появляется при попытке перейти на аккаунт Tasnim в X на фарси.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и первого триллионера в истории
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше