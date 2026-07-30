В Москве открылся первый в России ИИ-ресторан

Первый в России ресторан с управлением на базе искусственного интеллекта (ИИ) открылся в Москве. Об этом ТАСС (16+) сообщили в пресс-службе IT-компании inno clouds.
«Основатели разработчика IT-решений для ресторанов и гостиниц inno clouds открыли первый в России ИИ-ресторан в Москве», — сказано в сообщении.
Как объяснили в пресс-службе, подавляющее количество операций ресторана, как при взаимодействии с посетителями, так и внутренние процессы, переданы в управление нейросетям. Всего при управлении рестораном используются около 20 различных нейросетей.
Посетителей встретят ИИ-официанты и кассиры, которые полностью имитируют общение с живым человеком. ИИ-официант поможет определиться с выбором и ускорит процесс обслуживания клиента, а также предоставит всю информацию о блюде, включая данные о калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов, уберет аллергены, отметили в inno clouds.
По словам представителей компании, ИИ также поручены и внутренние процессы ресторана. Меню и технологические карты — подробные инструкции по приготовлению блюд — также разработаны с помощью ИИ. Кроме этого, на кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, которая позволяет следить за порядком и соблюдением всех технологических требований.
Более того, учет рабочего времени персонала также осуществляется с помощью видеоаналитики. Система узнает сотрудника при выходе на работу и автоматически открывает ему смену. За ведение финансовых показателей ресторана также отвечает нейросеть. Так, ИИ-финансист анализирует расходы ресторана по 15 ключевым показателям и предоставляет данные собственникам.
*inno clouds — российская IT-компания, разрабатывающая решения для самостоятельного оформления заказов в ресторанах, кофейнях и сетевых форматах HoReCa.