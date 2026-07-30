В Москве открылся первый в России ИИ-ресторан

По словам представителей компании, ИИ также поручены и внутренние процессы ресторана. Меню и технологические карты — подробные инструкции по приготовлению блюд — также разработаны с помощью ИИ. Кроме этого, на кухне ресторана внедрена видеоаналитика на основе искусственного интеллекта, которая позволяет следить за порядком и соблюдением всех технологических требований.