Прогноз погоды на август: синоптик предупредил москвичей об аномалии

Август в Москве и Центральной части России будет прохладный и дождливый, не стоит ожидать высоких температур. Об этом сайту mk.ru рассказал синоптик Евгений Тишковец.
Специалист уточнил, что за исключением первых пяти дней, когда еще возможны остаточные признаки летнего тепла, погода вступит в фазу постепенного угасания сезона.
По его словам, среднемесячная температура воздуха в августе в Центральной России будет находиться в рамках климатической нормы. При этом в Московском регионе температуры ночью ожидаются около плюс 12 градусов, а днем показатели составят плюс 21,5 градуса.
Тишковец заметил, что такая погода комфортна для прогулок и не потребует изнурительной борьбы с духотой.
Ранее KP.RU предупредил, что в последнем летнем месяце Центральную Россию и столичный регион ожидают погодные аномалии. Погода будет часто меняться, и если первая декада сохранит летний характер, то уже к середине августа произойдет радикальное изменение.