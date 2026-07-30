Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прогноз погоды на август: синоптик предупредил москвичей об аномалии

Синоптик Тишковец предрек москвичам прохладный и дождливый август.

Источник: Комсомольская правда

Август в Москве и Центральной части России будет прохладный и дождливый, не стоит ожидать высоких температур. Об этом сайту mk.ru рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Специалист уточнил, что за исключением первых пяти дней, когда еще возможны остаточные признаки летнего тепла, погода вступит в фазу постепенного угасания сезона.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в августе в Центральной России будет находиться в рамках климатической нормы. При этом в Московском регионе температуры ночью ожидаются около плюс 12 градусов, а днем показатели составят плюс 21,5 градуса.

Тишковец заметил, что такая погода комфортна для прогулок и не потребует изнурительной борьбы с духотой.

Ранее KP.RU предупредил, что в последнем летнем месяце Центральную Россию и столичный регион ожидают погодные аномалии. Погода будет часто меняться, и если первая декада сохранит летний характер, то уже к середине августа произойдет радикальное изменение.