В Хабаровском крае 30 июля пройдут кратковременные дожди

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, в краевом центре осадков не предвидится. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске завтра будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до +15…+17 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.
В южных районах края ожидается кратковременный дождь. Ночная температура составит от +15 до +20 градусов. Днём воздух прогреется до +24…+29 градусов. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду.
В центральных районах региона также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура ожидается от +10 до +20 градусов. Днём воздух прогреется до +19…+29 градусов. Ветер различных направлений, 4−11 метров в секунду.
В северных районах Хабаровского края местами ожидается небольшой дождь. В районе имени Полины Осипенко возможны ливни. В Охотском и Аяно-Майском районах существенных осадков не предвидится. Ночная температура там составит от +11 до +18 градусов. Днём воздух прогреется от +14 до +27 градусов. Ветер различных направлений, 4−10 метров в секунду.
Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что погода будет комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Однако в районах, где ожидаются дожди, водителям советуют быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонты.
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