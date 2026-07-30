В Хабаровском крае 30 июля пройдут кратковременные дожди

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают, что погода будет комфортной для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Однако в районах, где ожидаются дожди, водителям советуют быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется иметь при себе зонты.