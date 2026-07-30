Жители Прибалтики продолжают посещать Россию: счет идет на тысячи

По данным статистики, за первый квартал 2026-го въезд в Россию составил: 10 983 человека из Эстонии, 10 137 — из Латвии и 6 826 — из Литвы.
Большинство граждан прибалтийских стран посещали Россию по частным делам, таких насчитывается 16 640 человек. В качестве туристов въехали 4 722 человека, с деловой целью — 1 441, для учебы — 478, а 303 человека указали работу как основную причину визита.
Граждане Латвии, Литвы и Эстонии чаще всего пересекали российскую границу пешком.
Тем временем KP.RU сообщал, что поток желающих въехать в Россию через КПП «Нарва-1» превышает возможности со стороны Эстонии. Напомним, что режим работы контрольно-пропускного пункта изменился с середины июня.
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