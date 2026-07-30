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Полиция Чехии не нашла отпечатков митрополита Илариона на пакетах с наркотиками

Митрополит Иларион рассказал о нарушениях при досмотре автомобиля в Чехии.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Чехии не обнаружила отпечатков пальцев митрополита Илариона и его видеооператора на пакетах с наркотиками, из-за которых их задержали в мае. Об этом ТАСС сообщил священнослужитель.

«На днях полиция сообщила моему адвокату [в Чехии], что никакой связи между пакетиками с наркотиками и пассажирами машины установлено не было», — сказал священнослужитель.

Митрополит Иларион уточнил, что единственные отпечатки, найденные на упаковках, принадлежали полицейскому. Во время осмотра сотрудник полиции не использовал перчатки, видеозапись процедуры не велась, а понятые и свидетели отсутствовали.

Напомним, священнослужителя задержали в Чехии после анонимного сообщения о якобы найденных в его автомобиле наркотиках. Он назвал произошедшее провокацией. Позже стало известно о его освобождении и митрополит прибыл в Москву.

Ранее KP.RU сообщал, что митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии. По данным РПЦ, это связано с необходимостью заботиться о престарелой матери.