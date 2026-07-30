Назван размер пособия по беременности и родам при средней зарплате по РФ

Как объяснил эксперт, чтобы определить точную сумму пособия, необходимо средний дневной заработок умножить на число дней декретного отпуска. Для начала надо полученный доход за два года поделить на число календарных дней в 2024—2025 годах, то есть на 731. После этого полученное число нужно умножить на количество дней отпуска по беременности и родам. При одноплодной беременности — на 140 дней, при осложнении — 156 дней, при вынашивании двух и более детей — 194 дня, добавил Балынин. Соответственно, получаются следующие суммы: 438 622,8 рубля, 488 751,12 рубля и 607 805,88 рубля, сообщил эксперт.