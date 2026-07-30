Назван размер пособия по беременности и родам при средней зарплате по РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Размер пособия по беременности и родам в России может составить 438 622,8 рубля при одноплодной беременности, если человек получает среднюю зарплату по стране. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Размер пособия при средней зарплате по стране составит: при одноплодной беременности — 438 622,8 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями — 488 751,12 рубля, а при многоплодной беременности — 607 805,88 рубля», — сказал Балынин.
Он сообщил, что размер пособия по беременности и родам зависит от официального дохода, подлежащего обложению страховыми взносами, в два предыдущих года.
Так, средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рублей, а за 2025 год — 101 784 рубля.
Как объяснил эксперт, чтобы определить точную сумму пособия, необходимо средний дневной заработок умножить на число дней декретного отпуска. Для начала надо полученный доход за два года поделить на число календарных дней в 2024—2025 годах, то есть на 731. После этого полученное число нужно умножить на количество дней отпуска по беременности и родам. При одноплодной беременности — на 140 дней, при осложнении — 156 дней, при вынашивании двух и более детей — 194 дня, добавил Балынин. Соответственно, получаются следующие суммы: 438 622,8 рубля, 488 751,12 рубля и 607 805,88 рубля, сообщил эксперт.
Он также добавил, что минимальный размер пособия по беременности и родам составляет: 140 дней — 124 702,2 рубля, 156 дней — 138 963,88 рубля, 194 дня — 172 801,62 рубля. Что касается максимальной величины, то 140 дней — 955 836,00 рублей, 156 дней — 1 065 074,4 рубля, а 194 дня — 1 324 515,6 рубля, сообщил Балынин.