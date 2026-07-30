ЛДПР внесет в ГД законопроект о праве многодетных на удаленку раз в неделю

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается предоставить работникам с двумя и более детьми, родителям детей-инвалидов, одиноким родителям и гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, право один раз в неделю работать дистанционно или по гибкому графику, если это позволяет характер работы. Документ, который будет внесен в Госдуму 30 июля, есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР будет добиваться, чтобы в Трудовом кодексе наконец-то появилось железно закрепленное право многодетных родителей, одиноких матерей и отцов, родителей детей-инвалидов, а также граждан, ухаживающих за инвалидами I группы, работать на удаленке или по гибкому графику не реже одного дня в неделю, без какого-либо снижения заработной платы или изменения круга обязанностей», — сказал ТАСС лидер фракции Леонид Слуцкий.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно законопроекту, работодатель должен будет рассмотреть заявление работника в течение трех рабочих дней. Если характер работы позволяет выполнять обязанности дистанционно или по гибкому графику, с работником должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. По соглашению сторон количество таких дней может быть увеличено.
Если же перевести работника на удаленную работу или гибкий график невозможно из-за специфики его обязанностей, работодатель должен будет предоставить мотивированный письменный отказ. При этом переход на такой режим не может стать основанием для снижения заработной платы, изменения трудовых обязанностей, продолжительности рабочего времени или других условий трудового договора.