ЛДПР внесет в ГД законопроект о праве многодетных на удаленку раз в неделю

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается предоставить работникам с двумя и более детьми, родителям детей-инвалидов, одиноким родителям и гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, право один раз в неделю работать дистанционно или по гибкому графику, если это позволяет характер работы. Документ, который будет внесен в Госдуму 30 июля, есть в распоряжении ТАСС.