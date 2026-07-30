Верховный суд признал незаконным использование планшета для штрафов за парковку

Верховный суд признал неправомерным привлечение автомобилиста к ответственности за парковку под запрещающим знаком. Основанием для отмены постановления стало то, что запись нарушения с планшета инспектора не подпадает под определение автоматического режима фиксации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Поводом для пересмотра дела стала жалоба гражданина Саратовской области. Андрей Рожков был привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ за стоянку под знаком 3.27. Мужчина оставил машину в запрещенном месте, после чего ему по почте пришло постановление о штрафе. Документ был оформлен без протокола — по аналогии с порядком автоматической фиксации нарушений камерами.
Рожков обжаловал штраф, заявив, что инспектор обязан был оформить протокол и отдать его на руки, так как камера не вела автоматическую фиксацию, а просто записывала видео.
После этого ВС РФ поддержал водителя, сославшись на постановление пленума 2019 года: камера должна работать без участия оператора и быть закреплена стационарно — на опоре, столбе или в машине.
Верховный суд уточнил, что снимки и видео с планшета допустимы как доказательства, но постановление без протокола на их основании выносить нельзя — нужен общий порядок.
Верховный суд ранее решил, что водитель может ездить без полиса ОСАГО.