Верховный суд признал незаконным использование планшета для штрафов за парковку

Поводом для пересмотра дела стала жалоба гражданина Саратовской области. Андрей Рожков был привлечен к ответственности по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ за стоянку под знаком 3.27. Мужчина оставил машину в запрещенном месте, после чего ему по почте пришло постановление о штрафе. Документ был оформлен без протокола — по аналогии с порядком автоматической фиксации нарушений камерами.