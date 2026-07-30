В работе чат-бота на базе ИИ Claude произошел сбой

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Сбой в работе чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) Claude от компании Anthropic произошел в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из США (более 3,8 тыс.). 38% пожаловавшихся пользователей отметили сбой в работе чата, 29% пожаловались на работу мобильного приложения, у 25% не работает сайт.
Неполадки в работе бота также были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Канаде и других странах.