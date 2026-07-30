Премьер Венгрии объявил третий уровень опасности из-за теплового купола

В Венгрии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Об этом в среду, 29 июля, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети.
По его словам, в ближайшие дни над Венгрией сформируется тепловой купол.
— Поэтому сегодня с полуночи на всей территории Венгрии вновь вводится третий уровень опасности, — предупредил Мадьяр.
Он также сообщил о начале работы оперативной группы по электроснабжению, которая должна будет выработать кризисный план, определяющий, каким крупным потребителям придется изменить или сократить потребление электроэнергии в случае необходимости.
Агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории страны объявило в понедельник, 22 июня, красный уровень опасности для здоровья жителей до 25 июня из-за того, что в стране ожидается повышение температуры до плюс 38 градусов.
В Японии с 20 по 26 июля с тепловыми ударами в больницы доставлены почти 18,6 тысячи человек, 45 из них умерли. С 21 июля в отдельных районах Японии пять дней подряд температура воздуха превышала 40 градусов Цельсия.