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Премьер Венгрии объявил третий уровень опасности из-за теплового купола

В Венгрии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Об этом в среду, 29 июля, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети.

В Венгрии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Об этом в среду, 29 июля, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети.

По его словам, в ближайшие дни над Венгрией сформируется тепловой купол.

— Поэтому сегодня с полуночи на всей территории Венгрии вновь вводится третий уровень опасности, — предупредил Мадьяр.

Он также сообщил о начале работы оперативной группы по электроснабжению, которая должна будет выработать кризисный план, определяющий, каким крупным потребителям придется изменить или сократить потребление электроэнергии в случае необходимости.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории страны объявило в понедельник, 22 июня, красный уровень опасности для здоровья жителей до 25 июня из-за того, что в стране ожидается повышение температуры до плюс 38 градусов.

В Японии с 20 по 26 июля с тепловыми ударами в больницы доставлены почти 18,6 тысячи человек, 45 из них умерли. С 21 июля в отдельных районах Японии пять дней подряд температура воздуха превышала 40 градусов Цельсия.

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