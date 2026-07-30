Хабаровские пенсионеры научились зарабатывать на хобби

Дачники из Хабаровска с многолетним стажем Анатолий и Нина Ежеля стали постоянными участниками ярмарки выходного дня. Плоды труда теперь дают им хорошую прибавку к пенсии.
Супруги перешли на режим работы без выходных. В будни с раннего утра и до вечера — на грядках, а субботу-воскресенье проводят за прилавком на сельскохозяйственной ярмарке. Уверяют, что движение нон-стоп нисколько не утомляет — советский человек привык к труду.
— Мы же оба — деревенские. У родителей были свои дома и участки, мы с юных лет в огороде им помогали. И своих детей тоже к труду приучали. Дачу брали, чтобы на ней урожай получать. Удивляет, когда кто-то говорит, что надо просто лежать и отдыхать в домике — это неинтересно! Мы к такому не привыкли. Когда сезон заканчивается, уезжаем в городскую квартиру. Муж мучается от безделья и ждет весны. С февраля начинаем высаживать рассаду и считаем дни, когда поедем к своим грядкам, — улыбается Нина Ежеля.
Вместе супруги уже полвека — отметили золотую свадьбу. Считают, что секрет счастливой семейной жизни как раз в том, что они всегда находят себе занятие. И единственное, что пара делит, — обязанности по огороду. Тут все четко: жена отвечает за ягоды и овощи, на главе семьи — деревья и кустарники. Не на свою «поляну» никто лезть с советами и критикой не станет. Зато соседям по СНТ и другим увлеченным дачей людям пенсионеры охотно рассказывают, как добиваются нужного им результата: у Ежеля клубника сладкая и крупная, а помидоры настолько мясистые, что даже кожица на них трещит.
— Конечно, ничего само не растет — надо постараться. У нас весь выводок работает на даче — девять человек: сын, дочь, зять с невесткой и внуки. Поэтому и результат такой, что показать другим не стыдно. Мне хочется, чтобы у всех дачников были ухоженные участки, чистенькие дорожки, никакой полыни. Потому обычно приглашаю людей посмотреть на наши грядки. И многие потом признаются, что это вдохновило их облагородить свой участок, — делится Анатолий Ежеля.
Дачу супруги купили в 1990-е — она очень выручила в перестройку, когда кормить семью можно было только с огорода. Вышли на пенсию, стали проводить за городом больше времени. Пустили в дело каждый квадратик земли и взяли дополнительную площадь рядом. В какой-то момент Ежеля поняли, что получается избыток урожая. Собрали, закрутили, детям раздали, а все равно еще много. Куда девать? Не выкидывать же! Кто-то подсказал — продайте. Узнали про ярмарку выходного дня — здесь дают возможность дачникам реализовывать продукцию бесплатно. При этом выделяют обустроенное место, куда уж точно придут покупатели. Хабаровчане четко знают, что на ярмарке можно купить качественный товар.
Супруги Ежеля уверены: секрет счастливой семейной жизни в том, что они всегда находят себе занятие.
— Продать тоже надо уметь. Я никогда этим искусством не владела, с торговлей не была связана. Переживали сначала, как мы выйдем, как себя вести, зазывать что ли? Выставили все, а люди сами стали подходить и покупать. Повезло, что продукция у нас такая, что никакой рекламы не надо. Хотя всегда отбираешь: на продажу ровненькое и красивое, а остальное мы и сами съедим, — говорит дачница.
С основами экономики и механизмом ценообразования пенсионеры не заморачиваются — ставят такую же стоимость, как у других. Демпинговать или, наоборот, задирать цену не стараются.
— Это пусть покупатель сам выбирает, что ему по вкусу. Рядом такие же дачники продают. Но я точно знаю, что наши помидоры самые вкусные. Потому что лично отбираю семена, не заказываю, чтобы не вырастить потом неизвестно что. Проверенные точно дают отличное качество. Да, наши могут треснуть, быть кривоватыми, но зато они сладкие и мясистые. Плюс — я принципиально не использую химию, только навозом удобряем. На ярмарке фермеров много, а конкурентов у нас нет, — уверяет Нина Ежеля.
Пенсионерам удалось наработать свою клиентскую базу. Для постоянных покупателей они доступны не только в часы работы ярмарки — могут завезти продукцию и на неделе. С доставкой помогают дети, они же привозят товар в выходные, если родители успеют распродать.
— Бывает, нас спрашивают: «А вы точно дачники?». Приглашаем тогда к себе, чтобы своими глазами посмотрели, как и что мы выращиваем. Обычно люди побывают у нас и просят продать им саженцы тоже. Это хорошо — на одного дачника стало больше, — смеется Анатолий Ежеля.
В общем за прошлогодний сезон на ярмарке дачники и фермеры смогли продать 306 тонн урожая. Выручка — 46 миллионов рублей за 56 дней торговли. В 2026-м с начала мая уже реализовано около 30 тонн продукции местных аграриев на 8,6 миллиона рублей.
— Ярмарка работает седьмой год, товар пользуется большим спросом. Участвовать в ней могут бесплатно дачники, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и индивидуальные предприниматели. Главное условие — реализовывать продукцию собственного производства, — отметил руководитель центра инжиниринга сельхозфонда Хабаровского края Константин Могильный.
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