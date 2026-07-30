Хабаровские пенсионеры научились зарабатывать на хобби

— Мы же оба — деревенские. У родителей были свои дома и участки, мы с юных лет в огороде им помогали. И своих детей тоже к труду приучали. Дачу брали, чтобы на ней урожай получать. Удивляет, когда кто-то говорит, что надо просто лежать и отдыхать в домике — это неинтересно! Мы к такому не привыкли. Когда сезон заканчивается, уезжаем в городскую квартиру. Муж мучается от безделья и ждет весны. С февраля начинаем высаживать рассаду и считаем дни, когда поедем к своим грядкам, — улыбается Нина Ежеля.