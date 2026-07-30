Ивановская область признана регионом с лучшими дорогами в России

При наезде на яму и повреждении автомобиля водитель имеет право на компенсацию. Ее будет выплачивать организация, которая несет ответственность за содержание поврежденного участка дороги, рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.