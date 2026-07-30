Ивановская область признана регионом с лучшими дорогами в России

Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА Новости по данным статистики. В регионе соответствуют требованиям более 94 процентов маршрутов.
Второе место занял Севастополь с показателем 90 процентов, третье — Курская область (89,5 процента). В Марий-Эл и Брянской области стандартам отвечают 89,4 и 89,3 процента дорог соответственно.
Во вторую пятерку вошли Саратовская область (88,7 процента), Мурманская (88,5), Калининградская (87,9), Удмуртия (87,7) и Хакасия (86 процентов).
В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75 процентов дорог федерального и регионального значения, говорится в материале.
Самостоятельно ремонтировать дороги возле дачных участков в Подмосковье запрещено. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что это квалифицируется как порча дорожного полотна и незаконный сброс отходов.
При наезде на яму и повреждении автомобиля водитель имеет право на компенсацию. Ее будет выплачивать организация, которая несет ответственность за содержание поврежденного участка дороги, рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.