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Ивановская область признана регионом с лучшими дорогами в России

Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА Новости по данным статистики. В регионе соответствуют требованиям более 94 процентов маршрутов.

Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области, выяснило РИА Новости по данным статистики. В регионе соответствуют требованиям более 94 процентов маршрутов.

Второе место занял Севастополь с показателем 90 процентов, третье — Курская область (89,5 процента). В Марий-Эл и Брянской области стандартам отвечают 89,4 и 89,3 процента дорог соответственно.

Во вторую пятерку вошли Саратовская область (88,7 процента), Мурманская (88,5), Калининградская (87,9), Удмуртия (87,7) и Хакасия (86 процентов).

В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75 процентов дорог федерального и регионального значения, говорится в материале.

Самостоятельно ремонтировать дороги возле дачных участков в Подмосковье запрещено. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что это квалифицируется как порча дорожного полотна и незаконный сброс отходов.

При наезде на яму и повреждении автомобиля водитель имеет право на компенсацию. Ее будет выплачивать организация, которая несет ответственность за содержание поврежденного участка дороги, рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

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