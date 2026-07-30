В России с сентября будут маркировать имплантаты для пластической хирургии

Согласно документу, средства идентификации будут обязательно наноситься на обеззараживатели-очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, санитарно-гигиенические изделия при недержании. Также в перечень войдут слуховые аппараты (кроме частей и принадлежностей), имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры, косметологические нити), компьютерные томографы, коронарные стенты.