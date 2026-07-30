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В России с сентября будут маркировать имплантаты для пластической хирургии

РИА Новости: имплантаты для пластической хирургии начнут маркировать с сентября.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке, изменится в России с 1 сентября, в него войдут имплантаты для пластической хирургии и косметологии, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, средства идентификации будут обязательно наноситься на обеззараживатели-очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, санитарно-гигиенические изделия при недержании. Также в перечень войдут слуховые аппараты (кроме частей и принадлежностей), имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры, косметологические нити), компьютерные томографы, коронарные стенты.

Еще обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках, вкладных корригирующих элементах. Также в перечень войдут шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, медицинские маски и перчатки.

Маркировка медицинских изделий внедрена для защиты населения от фальсификата, гарантии подлинности и качества товаров, а также для создания прозрачной системы контроля за оборотом медизделий на рынке.