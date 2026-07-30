Россиянам рассказали о переходе на электронные платежки за ЖКХ

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Квитанцию за ЖКУ с 1 сентября 2027 года можно будет получить через “Госуслуги”. Чтобы получать платежки именно в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций», — сказал он для ТАСС.
Колунов уточнил, что бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не захочет перейти на электронный формат, а также для категорий граждан, для которых предусмотрена доставка документов на бумаге.
Ранее KP.RU сообщал, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает право на перерасчет платы за ЖКУ. Депутат Госдумы Илья Вольфсон уточнил, что для возврата денег нужно подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.