Россиянам рассказали о переходе на электронные платежки за ЖКХ

Ранее KP.RU сообщал, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает право на перерасчет платы за ЖКУ. Депутат Госдумы Илья Вольфсон уточнил, что для возврата денег нужно подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.