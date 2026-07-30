Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о переходе на электронные платежки за ЖКХ

Колунов: с сентября 2027 года квитанции ЖКХ можно получать через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Квитанцию за ЖКУ с 1 сентября 2027 года можно будет получить через “Госуслуги”. Чтобы получать платежки именно в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций», — сказал он для ТАСС.

Колунов уточнил, что бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не захочет перейти на электронный формат, а также для категорий граждан, для которых предусмотрена доставка документов на бумаге.

Ранее KP.RU сообщал, что отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней дает право на перерасчет платы за ЖКУ. Депутат Госдумы Илья Вольфсон уточнил, что для возврата денег нужно подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше