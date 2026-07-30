Аномальная жара продолжается в Венгрии: власти ввели наивысший уровень опасности

На территории всей Венгрии объявили максимальный, третий уровень опасности из-за жары. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.
Максимальный уровень опасности применяется, когда погодные условия несут прямой риск для физического состояния жителей страны.
По прогнозам, в ближайшее время над Венгрией ожидается формирование теплового купола. Меры повышенной готовности вводятся с 00:00.
В связи с ожидаемым увеличением нагрузки на энергосистему власти создали специальную оперативную группу. Ей предстоит разработать кризисный план на случай, если потребление электроэнергии достигнет критического уровня.
Напомним, что Европу экстремальная жара охватила в июне. По данным Financial Times, из-за высоких температур снизилась стоимость урожая зерновых культур.