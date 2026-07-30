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Аномальная жара продолжается в Венгрии: власти ввели наивысший уровень опасности

В Венгрии вводят максимальный уровень опасности из-за жары.

Источник: Комсомольская правда

На территории всей Венгрии объявили максимальный, третий уровень опасности из-за жары. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

Максимальный уровень опасности применяется, когда погодные условия несут прямой риск для физического состояния жителей страны.

По прогнозам, в ближайшее время над Венгрией ожидается формирование теплового купола. Меры повышенной готовности вводятся с 00:00.

В связи с ожидаемым увеличением нагрузки на энергосистему власти создали специальную оперативную группу. Ей предстоит разработать кризисный план на случай, если потребление электроэнергии достигнет критического уровня.

Напомним, что Европу экстремальная жара охватила в июне. По данным Financial Times, из-за высоких температур снизилась стоимость урожая зерновых культур.

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