Соцсеть X заблокировала аккаунты иранского агентства Tasnim

Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, заблокировала аккаунты иранского информационного агентства Tasnim.
При попытке открыть англоязычную страницу агентства в социальной сети пользователи видят уведомление о том, что действие учетной записи приостановлено.
Аналогичное уведомление отображается и при попытке перейти на страницу Tasnim на персидском языке. В сообщении говорится, что X блокирует аккаунты за нарушение правил платформы.
Ранее KP.RU сообщал, что социальная сеть X удалила аккаунт Еврокомиссии для рекламы. По словам главы отдела продукции Х Никиты Бир, это произошло после ее штрафа в 120 миллионов евро за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.