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Соцсеть X заблокировала аккаунты иранского агентства Tasnim

Соцсеть Маска приостановила аккаунты Tasnim на английском и фарси.

Источник: Комсомольская правда

Социальная сеть X, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, заблокировала аккаунты иранского информационного агентства Tasnim.

При попытке открыть англоязычную страницу агентства в социальной сети пользователи видят уведомление о том, что действие учетной записи приостановлено.

Аналогичное уведомление отображается и при попытке перейти на страницу Tasnim на персидском языке. В сообщении говорится, что X блокирует аккаунты за нарушение правил платформы.

Ранее KP.RU сообщал, что социальная сеть X удалила аккаунт Еврокомиссии для рекламы. По словам главы отдела продукции Х Никиты Бир, это произошло после ее штрафа в 120 миллионов евро за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.

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