В болотах Нью-Джерси нашли бутылку с детским письмом 53-летней давности

Автором записки оказалась девятилетняя Лори Блэр Браун. В тексте она сообщала, что её якобы заставляют нырять в воды, кишащие акулами, и просила связаться с её семьёй, оставив домашний адрес. Каутерман сначала решил, что это детский розыгрыш, однако из любопытства решил проверить историю. В ходе поисков он наткнулся на некролог женщины: выяснилось, что Лори Браун скончалась в 2017 году в возрасте 52 лет.