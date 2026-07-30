Мошенники стали обманывать вернувшихся из-за границы россиян под видом полиции

По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры и заявляют, что во время отдыха или командировки человек якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной. Затем мошенники предупреждают о скорых проверках, возможной блокировке счетов, ограничении выезда или возбуждении уголовного дела.