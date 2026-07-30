Мошенники стали обманывать вернувшихся из-за границы россиян под видом полиции

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, вернувшихся из зарубежных поездок. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками полиции, ФСБ или прокуратуры и заявляют, что во время отдыха или командировки человек якобы контактировал с организацией, признанной в России нежелательной или запрещенной. Затем мошенники предупреждают о скорых проверках, возможной блокировке счетов, ограничении выезда или возбуждении уголовного дела.
— Человеку предлагают единственный быстрый способ разрешить данную ситуацию: выполнить перевод денежных средств на безопасный счет или передать средства наличными курьеру, — добавил Машаров в беседе с РИА Новости.
Мошенники начали использовать новую схему обмана, в которой убеждают россиян пройти якобы назначенную полиграфическую проверку после взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Сначала злоумышленники представляются социальными работниками и под предлогом оформления выплат выманивают паспортные данные.