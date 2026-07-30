Журналист телеканала «Губерния» Кирилл Рогачев стал лауреатом XX Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга — 2026»

Кирилл Рогачев представил три острых материала: ✔ О нехватке инфраструктуры для раздельного сбора отходов в Хабаровске; ✔ О росте числа конфликтов с амурскими тиграми (29 инцидентов за праздники); ✔ О загрязнении реки Амур. «XX юбилейный конкурс собрал 281 работу от 103 участников из 10 регионов Дальнего Востока. Это журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб ООПТ — все те, кому небезразлична судьба уникальной природы нашего региона. 70% участников приняли участие впервые — это значит, что экологическая журналистика живет, развивается и привлекает новые таланты», — отметил депутат Закдумы края, руководителя Хабаровского краевого отделения ВООП Владимир Сидоров.