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Специалист по ИИ объяснил, что нельзя писать в чат нейросети

Абрамов: в чат-боты нельзя загружать служебные документы и банковские реквизиты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Загрузка служебных документов в публичный чат-бот де-факто означает их передачу в открытое пространство. О том, как защитить свою информацию, агентству «Прайм» рассказал руководитель Дирекции искусственного интеллекта ИТ-компании «Первый Бит» Николай Абрамов.

По словам эксперта, бесплатные сервисы не гарантируют безопасность — запросы могут использоваться для дообучения моделей и храниться на зарубежных серверах. Нельзя отправлять в нейросети персональные данные, коммерческую тайну, финансовую отчетность, детали договоров и банковские реквизиты.

«Строго говоря, сторонний ИИ ничего не крадет: данные ему отдают сами сотрудники. Всё, что вы отправили в публичный чат-бот, тем более бесплатный, можно считать переданным третьей стороне», — предупредил Абрамов.

Безопасная работа с ИИ строится по принципу: не отправляйте в публичные нейросети ничего, что не готовы увидеть в чужих руках. Для корпоративных пользователей лучше выбирать локальные модели, а при работе с внешними сервисами использовать технологию обезличивания данных, подчеркнул он.