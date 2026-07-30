Специалист по ИИ объяснил, что нельзя писать в чат нейросети

Безопасная работа с ИИ строится по принципу: не отправляйте в публичные нейросети ничего, что не готовы увидеть в чужих руках. Для корпоративных пользователей лучше выбирать локальные модели, а при работе с внешними сервисами использовать технологию обезличивания данных, подчеркнул он.