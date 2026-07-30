Законопроект о санкциях против России прошел второе голосование в Сенате США

Законопроект о расширении санкций США против России и Ирана успешно прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.
На момент подсчета голосов инициативу поддержали более 60 сенаторов. Это позволяет продолжить работу над документом и перейти к подготовке итогового голосования.
Первое процедурное голосование по законопроекту прошло во вторник, 28 июля. Тогда за его продвижение высказались 86 сенаторов, против выступили 12.
Ранее KP.RU сообщал, что крупные экономики G20 пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев уточнил, что вопрос поднимается только в неофициальных контактах.