Законопроект о санкциях против России прошел второе голосование в Сенате США

Ранее KP.RU сообщал, что крупные экономики G20 пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев уточнил, что вопрос поднимается только в неофициальных контактах.