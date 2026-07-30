Доцент Балыбин назвал размер декретных выплат при средней зарплате в России

Пособие по беременности и родам может составить около 438,6 тыс. рублей при одноплодной беременности для женщины со средней зарплатой по России. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Размер пособия при средней зарплате по стране составит: при одноплодной беременности — 438 622,8 рубля, при одноплодной беременности с осложнениями — 488 751,12 рубля, а при многоплодной беременности — 607 805,88 рубля», — сказал он для ТАСС.
Балынин отметил, что для расчета выплаты необходимо определить средний дневной заработок, разделив общий доход за два года на количество календарных дней в расчетном периоде, а затем умножить полученную сумму на продолжительность декретного отпуска.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили предоставить беременным женщинам право самостоятельно выбирать наиболее выгодный расчетный период пособия: либо на основании среднего заработка за два календарных года, либо исходя из дохода за последние 12 месяцев перед уходом в декретный отпуск.