Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске стартовал конкурс «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди пожарных ДФО

Десять команд из регионов Дальнего Востока борются за победу в трёхдневных испытаниях.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на базе Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стартовал смотр-конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» борются десять команд почти со всех регионов Дальневосточного федерального округа. В каждой — пять профессионалов, которые уже победили в аналогичных соревнованиях у себя в субъектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В торжественном открытии участвовали начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников, председатель комитета Правительства края по гражданской защите Александр Горохов, а также ветераны пожарного дела.

Матвей Гибадулин пожелал участникам удачи и выдержки.

— Газодымозащитная служба — основа боевых действий по тушению пожаров, — отметил Матвей Гибадулин. — Вы первыми идёте туда, где человеческая жизнь в опасности. Вам предстоит показать не только скорость, но и безупречную слаженность, железную дисциплину и высочайший профессионализм.

Артём Мельников также обратился к пожарным:

— Желаю честной борьбы, и пусть победит сильнейший. Но вы уже все победители, особенно когда приходите в зону смертельной опасности, куда обычному человеку не зайти. Благодарю за службу.

Команды ждут три напряжённых соревновательных дня. Каждый этап — это последовательность боевых задач, которые звенья газодымозащитной службы выполняют на реальных пожарах. В полной боевой экипировке и зачастую в условиях нулевой видимости они будут прокладывать рукавные линии, искать и спасать пострадавших, эвакуировать газовые баллоны, преодолевать препятствия и ликвидировать «возгорание».

В первый день команды показали теоретические знания, а затем на практике отработали упражнения в «Огневом доме». По итогам испытаний в тройке лидеров — команды из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края. Соревнования продолжаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше