В Хабаровске стартовал конкурс «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди пожарных ДФО

В Хабаровске на базе Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стартовал смотр-конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» борются десять команд почти со всех регионов Дальневосточного федерального округа. В каждой — пять профессионалов, которые уже победили в аналогичных соревнованиях у себя в субъектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.