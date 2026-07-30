«Рыбацкий варикоз»: Флеболог объяснил, чем опасно многочасовое сидение на берегу и как защитить свои вены

При этом далеко не всегда заметные вены на ногах говорят о заболевании. У людей со светлой кожей подкожные сосуды могут быть хорошо видны и в норме. Однако если к этому присоединяются тяжесть, отёки или другие неприятные ощущения, такие симптомы уже требуют внимания. Длительное пребывание без движения является одним из наиболее значимых факторов риска варикозной болезни. Продолжительное статическое положение нарушает нормальную работу вен.