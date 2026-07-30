Мошенники нацелились на россиян, вернувшихся из-за рубежа: как работает схема обмана

Граждане РФ, возвращающиеся из-за границы, рискуют попасться новую мошенническую уловку. Аферисты начали звонить от имени сотрудников силовых ведомств с ложными утверждениями о взаимодействии с нежелательной в России организацией во время пребывания за рубежом. Об этом предупредил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров для РИА Новости.
Затем злоумышленники пугают предстоящими проверками, блокировкой счетов, запретом на выезд или фиктивным уголовным делом. После этого аферисты предлагают избежать всех проблем — перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
Как ранее писал KP.RU, мошенники начали представляться сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу, чтобы связаться с россиянами через Telegram-боты. Напомним, что у ведомства нет Telegram-ботов.