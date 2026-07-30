Мошенники нацелились на россиян, вернувшихся из-за рубежа: как работает схема обмана

Граждане РФ, возвращающиеся из-за границы, рискуют попасться новую мошенническую уловку. Аферисты начали звонить от имени сотрудников силовых ведомств с ложными утверждениями о взаимодействии с нежелательной в России организацией во время пребывания за рубежом. Об этом предупредил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров для РИА Новости.