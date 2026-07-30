В ГД предложили предоставлять бесплатное питание всем школьникам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бесплатное горячее питание должно предоставляться всем школьникам с 1-го по 11-е классы. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, хорошее, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы», — сказал Миронов.
Депутат подчеркнул, что в российских школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги «кормят нормально, а других сажают за отдельные столы “для льготников” со скудными обедами».
Он напомнил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании в начальной школе. «Уже тогда мы предлагали распространить эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей, — отметил парламентарий. — Такой законопроект “Справедливая Россия” не раз вносила, будем добиваться его принятия».