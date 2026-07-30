В ГД предложили предоставлять бесплатное питание всем школьникам

Он напомнил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании в начальной школе. «Уже тогда мы предлагали распространить эту норму на всех учащихся. Это вопрос и здоровья детей, и финансов родителей, — отметил парламентарий. — Такой законопроект “Справедливая Россия” не раз вносила, будем добиваться его принятия».