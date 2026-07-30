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В России предложили дать право на удаленку раз в неделю: вот для каких граждан

В Госдуме хотят разрешить многодетным родителям уходить на удаленку раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который дает право раз в неделю работать удаленно или по гибкому графику некоторым категориям работников при условии, что характер работы позволяет такой формат. Законопроект планируется внести в Госдуму 30 июля. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Среди категорий — родители с двумя и более детьми, родители детей-инвалидов, одинокие родители и граждане, ухаживающим за инвалидами I группы.

Поправки затрагивают Трудовой кодекс. Согласно документу, работодатель обязан будет рассмотреть заявление сотрудника в течение трех дней. Если профессия позволяет работать удаленно или по гибкому графику, с работником необходимо подписать дополнительное соглашение к ТД. По взаимной договоренности сторон число таких дней может быть и больше. При невозможности удаленки работодатель обязан предоставить письменный мотивированный отказ. При этом смена формата не может ухудшить условия: зарплата, обязанности и график остаются прежними.

Кроме этого, в ГД также выступили с инициативой увеличить отпуск до с 28 до 35 дней.

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