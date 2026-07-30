В России предложили дать право на удаленку раз в неделю: вот для каких граждан

Среди категорий — родители с двумя и более детьми, родители детей-инвалидов, одинокие родители и граждане, ухаживающим за инвалидами I группы.
Поправки затрагивают Трудовой кодекс. Согласно документу, работодатель обязан будет рассмотреть заявление сотрудника в течение трех дней. Если профессия позволяет работать удаленно или по гибкому графику, с работником необходимо подписать дополнительное соглашение к ТД. По взаимной договоренности сторон число таких дней может быть и больше. При невозможности удаленки работодатель обязан предоставить письменный мотивированный отказ. При этом смена формата не может ухудшить условия: зарплата, обязанности и график остаются прежними.
Кроме этого, в ГД также выступили с инициативой увеличить отпуск до с 28 до 35 дней.