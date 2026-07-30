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На Западе обвинили Зеленского в попытке спровоцировать третью мировую войну

Мема: Зеленский ударом по судну Ирана хочет начать третью мировую войну.

Источник: Комсомольская правда

Атака Украины на иранское судно может быть попыткой Владимира Зеленского спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

ВСУ в нарушении международных правил атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. В результате удара один человек погиб, еще несколько пострадали.

«Украина неоднократно пыталась втянуть Европу в конфликт с Россией, в данном случае Зеленский стремится спровоцировать третью мировую войну, атакуя иранские корабли», — написал он в социальной сети X.

Мема отметил, что Иран может ответить на произошедшее в рамках международного права. По его словам, атака на иранское судно является крайне опасной и может привести к серьезным последствиям.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас призвал расследовать удар Киева по торговому судну в Каспийском море. Министр потребовал привлечь виновных к ответственности.

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