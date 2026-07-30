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Лучники из Хабаровского края стали призёрами турнира в КНР

Соревнования «Дружба народов» собрали сильнейших спортсменов из двух государств.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Суйфэньхэ, КНР, завершились соревнования по стрельбе из лука «Дружба народов». Две серебряные и одну бронзовую медали завоевали спортсмены из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Х китайско-российский турнир собрал 340 участников из двух государств. Лучники соревновались в классическом, блочном, бесприцельном и традиционном луке. В сборную России вошло около сорока человек, включая спортсменов из Хабаровского края.

Комсомольчанин Павел Карепанов, руководитель федерации стрельбы из Лука «Стрела», занял второе место в классическом луке. За победу в этой дисциплине боролись 60 человек.

— В этих соревнованиях я участвовал в седьмой раз. В прошлом году занял второе командное место и третье в личном зачете. Участвовать в таком турнире интересно и сложно. Соперники из КНР отлично подготовлены. К тому же, в этом году нас подвела погода — шел дождь, нам пришлось стоять в лужах. В следующем году планируем поехать расширенным составом и рассчитываем завоевать золото, — рассказал Павел Карепанов.

Призером стала еще одна спортсменка из Хабаровского края — представитель клуба «Лучник» из краевой столицы Татьяна Воробьёва. Она стала второй в дисциплине «бесприцельный классический лук» и завоевала бронзу на квалификации.