Лучники из Хабаровского края стали призёрами турнира в КНР

— В этих соревнованиях я участвовал в седьмой раз. В прошлом году занял второе командное место и третье в личном зачете. Участвовать в таком турнире интересно и сложно. Соперники из КНР отлично подготовлены. К тому же, в этом году нас подвела погода — шел дождь, нам пришлось стоять в лужах. В следующем году планируем поехать расширенным составом и рассчитываем завоевать золото, — рассказал Павел Карепанов.