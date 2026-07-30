Многоэтажка на Артемовской горела в Хабаровске

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на девять техногенных пожаров, шесть из них случились в жилом секторе. На водных объектах происшествий не было. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Самый серьёзный пожар произошёл в краевой столице на улице Артёмовской. В девятиэтажном жилом доме загорелись балконы и квартиры на двух верхних этажах. Пламя быстро распространилось — горели домашние вещи и обстановка на кухнях, в комнатах и на балконах. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели из задымлённого здания шесть человек. Ещё 52 жильца покинули дом самостоятельно. Трое взрослых с травмами и отравлением угарным газом доставлены в больницу. На тушение ушло почти три часа. На месте работали 22 специалиста и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
Второй пожар в Хабаровске произошёл на улице Зареченской. В железобетонном гараже горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за полчаса. Пострадавших нет, причины выясняются.
На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим в восьми муниципальных образованиях. В Аяно-Майском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко установился четвёртый класс пожарной опасности в лесах. На остальной территории — второй и третий классы.
За сутки пожарные и спасательные подразделения один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. На маршрутах зарегистрированы восемь туристских групп — 39 человек.
В Хабаровске сегодня днём переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 4−9 метров в секунду. Температура воздуха — от +27 до +29 градусов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru