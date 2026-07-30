Многоэтажка на Артемовской горела в Хабаровске

Самый серьёзный пожар произошёл в краевой столице на улице Артёмовской. В девятиэтажном жилом доме загорелись балконы и квартиры на двух верхних этажах. Пламя быстро распространилось — горели домашние вещи и обстановка на кухнях, в комнатах и на балконах. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные с помощью спасательных устройств вывели из задымлённого здания шесть человек. Ещё 52 жильца покинули дом самостоятельно. Трое взрослых с травмами и отравлением угарным газом доставлены в больницу. На тушение ушло почти три часа. На месте работали 22 специалиста и семь единиц техники. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.