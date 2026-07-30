На Семёновскую площадь во Владивостоке перекроют въезд для легковых машин

Администрация Владивостока намерена перекрыть въезд на Семёновскую площадь со стороны улицы Алеутской шлагбаумом, который станет пропускать только маршрутные автобусы. Об этом сообщили Новости VL.ru со ссылкой на закупку, проводимую муниципальным предприятием «Автоматизированный диспетчерский центр» на сумму 2,04 млн рублей.
По данным закупочной документации, шлагбаум поставят на пересечении улиц Алеутской и Мордовцева, на подъезде к торговому центру Clover House — именно там на остановку заезжают автобусы, а порой и легковые машины, которые сейчас игнорируют запрещающие знаки.
Автоматика комплекса должна распознавать номера маршрутных автобусов — для них проезд будет свободный.
Как следует из условий контракта, подрядчик должен не только смонтировать шлагбаум с контроллером проезда и систему определения номеров, но и установить пять бетонных полусфер, чтобы физически сузить проезд для легковых машин. Кроме того, на площади смонтируют четыре камеры видеонаблюдения с сервером и системой хранения архива не менее 30 суток, а также дополнительный уличный светильник мощностью 140 Вт на отдельной опоре.
Все работы должны быть выполнены до 30 августа 2026 года, гарантийный срок на шлагбаум, камеры и сопутствующее оборудование составляет два года.