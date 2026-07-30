На Семёновскую площадь во Владивостоке перекроют въезд для легковых машин

Как следует из условий контракта, подрядчик должен не только смонтировать шлагбаум с контроллером проезда и систему определения номеров, но и установить пять бетонных полусфер, чтобы физически сузить проезд для легковых машин. Кроме того, на площади смонтируют четыре камеры видеонаблюдения с сервером и системой хранения архива не менее 30 суток, а также дополнительный уличный светильник мощностью 140 Вт на отдельной опоре.