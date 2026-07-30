Россия взяла пять медалей на Играх дружбы ООН

Одним из специальных гостей на мероприятии стал российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков. «Соревнования учат кое-чему уникальному. Мы соревнуемся друг с другом не потому, что являемся врагами, а так как делаем друг друга сильнее. Это один из величайших даров спорта», — сказал он, обращаясь к участникам церемонии.