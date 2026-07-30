Россия взяла пять медалей на Играх дружбы ООН

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Российская Федерация стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС.
На церемонии награждения по итогам соревнований, прошедшей в штаб-квартире всемирной организации, российские дипломаты были удостоены золотого кубка и медалей игр за победу в волейбольном турнире, а также серебряных медалей в футболе, баскетболе, шахматах и беге.
Одним из специальных гостей на мероприятии стал российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков. «Соревнования учат кое-чему уникальному. Мы соревнуемся друг с другом не потому, что являемся врагами, а так как делаем друг друга сильнее. Это один из величайших даров спорта», — сказал он, обращаясь к участникам церемонии.
Дипломаты стран и объединений ООН, а также представители самой организации с середины июня выявляли сильнейшего в третьих по счету Играх дружбы в 10 дисциплинах. Резолюция о ежегодном проведении Игр дружбы ООН была принята Генеральной Ассамблеей в сентябре 2024 года.