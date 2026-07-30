В РФ новые нормы режима работы и отдыха водителей вступят в силу с 1 сентября

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новые нормы режима работы и отдыха водителей вступят в силу в России с 1 сентября, следует из изученного ТАСС приказа Минтранса.
Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю, однако возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до трех месяцев.
Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Допускается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части, или не более двух раз в неделю. При этом продолжительность смены может быть увеличена до 12 часов для такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, при обслуживании руководителей организаций и водителей-вахтовиков, а также для водителей маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении. Смена может быть разделена на части с согласия водителя.
По новым правилам, при продолжительности смены более 4 часов водителям должен быть предоставлен перерыв не менее 30 минут и не более 2 часов. Возможно предоставление двух перерывов при смене более 8 часов.
В рабочее время водителей включаются также время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем и работы, не связанной с управлением машиной.
Еженедельный отдых водителей должен составлять не менее 45 часов — допускается его сокращение до 24 часов, но эта разница должна быть использована в течение следующих трех недель.
Требования распространяются на профессиональных водителей, водителей — индивидуальных предпринимателей, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями водителей. Они не касаются перевозок для органов власти, международных автомобильных перевозок, поездок на территории предприятий, легковых автомобилей ведомственной охраны, пожарных и аварийно-спасательных машин, скорой помощи и водителей ряда специальных служб.
Приказ действует до 1 сентября 2032 года.