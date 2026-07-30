Победитель лотереи в США задержан уже в четвертый раз после получения выигрыша

Выигравший 167,3 миллиона долларов в лотерею Powerball житель Кентукки Джеймс Фартинг задержан в четвертый раз в родном штате после победы. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает People со ссылкой на полицию округа Скотт.
26 июля женщина пожаловалась на нападение в доме. Прибывший полицейский зафиксировал следы удушения на шее пострадавшей. Фартингу предъявили обвинения в удушении первой степени по делу о домашнем насилии и нападении с нанесением легких травм. Его поместили в изолятор округа Скотт.
На суде мужчина не признал вину. Суд назначил залог в 15 тысяч долларов, запретил ему приближаться к пострадавшей и обязал носить электронный браслет, оповещающий правоохранителей при приближении к жертве.
С момента выигрыша в апреле 2025 года это уже пятый случай контакта Фартинга с правоохранителями: четыре инцидента произошли в Кентукки, один — во Флориде. Джекпот в 167,3 миллиона долларов стал крупнейшим призом в истории лотереи Кентукки с 2009 года, говорится в материале.
Ранее суд в американском штате Техас приговорил актера Ника Паскаля, известного по эпизодической роли в сериале «Как я встретил вашу маму», к наказанию в виде лишения свободы сроком от 32 лет до пожизненного заключения. Артиста признали виновным по статьям о покушении на убийство, сексуализированное и домашнее насилие.