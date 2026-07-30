Победитель лотереи в США задержан уже в четвертый раз после получения выигрыша

С момента выигрыша в апреле 2025 года это уже пятый случай контакта Фартинга с правоохранителями: четыре инцидента произошли в Кентукки, один — во Флориде. Джекпот в 167,3 миллиона долларов стал крупнейшим призом в истории лотереи Кентукки с 2009 года, говорится в материале.