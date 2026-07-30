Зимние каникулы в России в новом учебном году сократятся на один день

Зимние каникулы российских школьников в 2026—2027 учебном году станут на один день короче по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
В прошлом учебном году учащиеся отдыхали с 31 декабря по 11 января. В новом году зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января.
Ранее в России предложили сократить летние каникулы на месяц и сделать июнь учебным. По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, это решило бы проблему занятости детей, пока родители работают.
Член ОП России Владислав Гриб заявил, что последний день года, 31 декабря, следует оставить рабочим. Он утверждает, что январского отдыха с 1 по 7 число вполне достаточно. По его мнению, в России зимних праздников слишком много, и они могут негативно влиять на здоровье.