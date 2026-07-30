Зимние каникулы в России в новом учебном году сократятся на один день

Член ОП России Владислав Гриб заявил, что последний день года, 31 декабря, следует оставить рабочим. Он утверждает, что январского отдыха с 1 по 7 число вполне достаточно. По его мнению, в России зимних праздников слишком много, и они могут негативно влиять на здоровье.