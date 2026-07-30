Российский боец UFC Волков стал послом доброй воли Игр дружбы ООН

Почетную грамоту, удостоверяющую назначение, Волкову на церемонии награждения в штаб-квартире всемирной организации вручил постоянный представитель Туркмении при ООН Вепа Хаджиев, чья страна стала инициатором проведения игр. «Люди иногда спрашивают, чему меня научили спортивные единоборства. Что иронично, они научили меня уважению, потому что, когда ты переживаешь самые трудные моменты с другим человеком, то учишься тому, что мужество выглядит одинаково на любом языке и под любым флагом», — сказал Волков в ходе выступления на церемонии.