Российский боец UFC Волков стал послом доброй воли Игр дружбы ООН

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков стал послом доброй воли Игр дружбы ООН, передает корреспондент ТАСС.
Почетную грамоту, удостоверяющую назначение, Волкову на церемонии награждения в штаб-квартире всемирной организации вручил постоянный представитель Туркмении при ООН Вепа Хаджиев, чья страна стала инициатором проведения игр. «Люди иногда спрашивают, чему меня научили спортивные единоборства. Что иронично, они научили меня уважению, потому что, когда ты переживаешь самые трудные моменты с другим человеком, то учишься тому, что мужество выглядит одинаково на любом языке и под любым флагом», — сказал Волков в ходе выступления на церемонии.
Помимо Волкова, на счету которого 40 побед в смешанных единоборствах, звания посла доброй воли Игр ООН также удостоился туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов.
Дипломаты стран и объединений ООН, а также представители самой организации с середины июня выявляли сильнейшего в третьих по счету Играх дружбы в 10 дисциплинах. Резолюция о ежегодном проведении Игр дружбы ООН была принята Генеральной Ассамблеей в сентябре 2024 года.