Песня певицы-иноагента Монеточки прозвучала в новом фильме о Человеке-пауке

«Мы написали письмо режиссеру “Человека-паука” Дестину Дэниелу Креттону и сказали, что русскоговорящая публика очень радуется включению песни Монеточки (признана иноагентом в РФ.— “Ъ”) в саундтрек его нового фильма. Он ответил и сказал, что очень любит эту песню и что очень рад такой реакции», — написала госпожа Ходова.