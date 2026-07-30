В российских школах может появиться бесплатное питание для всех учеников: подробности

Бесплатное горячее питание необходимо распространить на всех школьников с 1-го по 11-й класс. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
«Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, хорошее, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы», — сказал парламентарий.
Миронов отметил, что в российских школах нередко случаются скандалы на почве организации питания. Например, одних детей полноценно кормят за плату, а из льготных категорий — сажают за отдельные столы со «скудным рационом».
Депутат напомнил, что с 2020 года в начальной школе горячее питание закреплено законом.
В Госдуме также предложили брать учеников в 10-е классы с низкими баллами ОГЭ, если позволяет наличие мест.