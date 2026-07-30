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В российских школах может появиться бесплатное питание для всех учеников: подробности

В Госдуме хотят предоставлять бесплатное питание всем школьникам.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатное горячее питание необходимо распространить на всех школьников с 1-го по 11-й класс. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

«Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, хорошее, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы», — сказал парламентарий.

Миронов отметил, что в российских школах нередко случаются скандалы на почве организации питания. Например, одних детей полноценно кормят за плату, а из льготных категорий — сажают за отдельные столы со «скудным рационом».

Депутат напомнил, что с 2020 года в начальной школе горячее питание закреплено законом.

В Госдуме также предложили брать учеников в 10-е классы с низкими баллами ОГЭ, если позволяет наличие мест.

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