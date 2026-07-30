Тепло до +28 градусов и осадки ожидаются в Хабаровском крае 30 июля

В Хабаровском крае в четверг, 30 июля, наиболее тёплая погода установится на юге региона, где воздух прогреется до +28 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, тогда как в краевой столице осадков не ожидается, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.