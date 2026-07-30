Тепло до +28 градусов и осадки ожидаются в Хабаровском крае 30 июля

В Хабаровском крае в четверг, 30 июля, наиболее тёплая погода установится на юге региона, где воздух прогреется до +28 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, тогда как в краевой столице осадков не ожидается, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.
В Хабаровске ночью будет от +19 до +24 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +26. Утро ожидается солнечным, после полудня появится переменная облачность. Ветер останется слабым, с порывами не более четырёх метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре температура составит от +18 ночью до +27 днём. Первая половина суток пройдёт без осадков, однако после обеда возможен небольшой дождь. Ветер усилится до четырёх метров в секунду, порывы достигнут семи.
В Бикине ранним утром вероятен туман, который затем рассеется. Днём воздух прогреется до +27 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет почти незаметным, его порывы не превысят четырёх метров в секунду.
В Вяземском после утреннего тумана установится солнечная и сухая погода. Температура повысится с +17 до +28 градусов, а к вечеру опустится до +22. Порывы ветра могут достигать шести метров в секунду.
В Амурске ночью и ранним утром пройдёт небольшой дождь, после чего ненадолго распогодится. Днём температура достигнет +26 градусов, но во второй половине суток вновь возможны кратковременные осадки. Порывы ветра составят до восьми метров в секунду.
В Советской Гавани утро будет туманным и дождливым. Самые заметные осадки ожидаются около полудня, затем облака начнут расходиться. Температура поднимется с +14 до +21 градуса, ветер останется слабым.
В Николаевске-на-Амуре после прохладной ночи воздух прогреется до +25 градусов. Утром возможен туман, а во второй половине дня пройдёт небольшой дождь. Порывы ветра не превысят пяти метров в секунду.
В Охотске будет от +15 до +20 градусов. Утро начнётся с тумана и облачности, однако после полудня появятся прояснения, а к вечеру выглянет солнце. Осадков не прогнозируется, порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.