Новое золото Чегдомына: преображение сквера вышло на финишную прямую

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края разворачивается масштабное преображение общественного пространства «Золото Умальты», где история золотодобычи оживёт в архитектуре и ландшафте. Проект реализуется в два этапа и стал возможен благодаря двум победам посёлка во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды ДФО в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.