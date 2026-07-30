Новое золото Чегдомына: преображение сквера вышло на финишную прямую

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края разворачивается масштабное преображение общественного пространства «Золото Умальты», где история золотодобычи оживёт в архитектуре и ландшафте. Проект реализуется в два этапа и стал возможен благодаря двум победам посёлка во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды ДФО в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«На сегодняшний день техническая готовность первого этапа достигла 99 процентов: уже уложены брусчатка, асфальт и тротуарная плитка, смонтированы коммуникации для видеонаблюдения, установлены малые архитектурные формы и главный павильон, а также выполнено озеленение территории. Сдача объекта по первому этапу — конец осени 2026», — рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ края Сергей Фёдоров.
Общий объем федерального финансирования на создание новой общественной территории составил 300 млн рублей.
Идея благоустройства родилась у местных жителей — они сами выбрали эту территорию для обновления. Концепция посвящена истории золотодобычи в регионе. Пространство разделят на три зоны: событийную площадь с павильоном-символом золота, транзитную пешеходную зону, воссоздающую путь золота от приисков, и рекреационную зону парка.
К реализации второго этапа уже приступили, а завершат его осенью 2027 года. Сквер «Золото Умальты» станет новым местом притяжения для жителей всех возрастов и будет способствовать развитию туризма в поселке.
В этом году Чегдомын отправил заявку на участие в V Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды с благоустройством третьей части сквера «Золото Умальты». Победители будут определены федеральной конкурсной комиссией до 1 сентября 2026 года.
Напомним, Хабаровский край не первый год участвует в конкурсе. До конца этого года обновленные пространства появятся в Амурске, Ванино, в городе Вяземский и Николаевске-на-Амуре.