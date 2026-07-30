ЛДПР предложила увеличить пенсионный коэффициент ухаживающим за инвалидами

Как отметила в беседе с ТАСС депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева, сейчас за каждый год ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом государство начисляет гражданам 1,8 пенсионного балла независимо от продолжительности ухода и тяжести состояния человека, нуждающегося в помощи. «Для сравнения: за год ухода за вторым ребенком до полутора лет начисляется 3,6 балла, за третьим и последующими детьми — 5,4. Это несправедливо, родители полностью выпадают из трудовой жизни ради ребенка-инвалида, но его будущая пенсия формируется по минимальному коэффициенту», — подчеркнула Воропаева.