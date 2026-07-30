ЛДПР предложила увеличить пенсионный коэффициент ухаживающим за инвалидами

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с 1,8 до 3,6 балла за каждый полный год ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, документ есть в распоряжении ТАСС.
«Учитывая особую социальную значимость поддержки лиц, осуществляющих уход за наиболее уязвимыми категориями населения — инвалидами I группы и детьми-инвалидами, предлагаем увеличить размер ИПК за каждый полный календарный год ухода за указанной категорией граждан с 1,8 до 3,6 балла», — говорится в обращении.
Кроме того, ЛДПР предлагает изменить порядок досрочного назначения страховой пенсии для опекунов инвалидов с детства. Сейчас пенсионный возраст для них снижается на один год за каждые полтора года опеки. Партия предлагает засчитывать этот период по принципу «год за год» без применения понижающего коэффициента.
Как отметила в беседе с ТАСС депутат Мосгордумы от ЛДПР Мария Воропаева, сейчас за каждый год ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом государство начисляет гражданам 1,8 пенсионного балла независимо от продолжительности ухода и тяжести состояния человека, нуждающегося в помощи. «Для сравнения: за год ухода за вторым ребенком до полутора лет начисляется 3,6 балла, за третьим и последующими детьми — 5,4. Это несправедливо, родители полностью выпадают из трудовой жизни ради ребенка-инвалида, но его будущая пенсия формируется по минимальному коэффициенту», — подчеркнула Воропаева.
Предлагаемые изменения, по ее мнению, позволят частично компенсировать гражданам потерю трудового стажа и заработка, связанную с необходимостью постоянного ухода за детьми-инвалидами и инвалидами I группы.