Семь человек погибли после крушения вертолёта в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан потерпел крушение пожарный вертолет, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщили Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям страны и региональные власти.
«Сегодня утром вертолет Bell 412, зафрахтованный Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, потерпел катастрофу в районе парка Исчигуаласто в провинции Сан-Хуан», — передает ведомство.
Уточняется, что вертолет следовал в провинцию Ла-Риоха для тушения лесного пожара. Обломки воздушного судна обнаружили с другого летательного аппарата. В ведомстве добавили, что причины катастрофы устанавливаются.
Ранее на Багамских островах разбился самолет Cessna 402 C, на борту которого находились 10 человек. Все они погибли. По информации СМИ, воздушное судно «столкнулось с проблемами в полете» по пути в Сан-Андрос.