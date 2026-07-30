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Названы поколения с самым высоким уровнем тревожности

Ими стали старшие и младшие миллениалы.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доля россиян, испытывающих тревожное состояние, сократилась с 25% до 23%. Снижение зафиксировано в июле по сравнению с апрелем 2026 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно исследованию, чаще всего от тревоги страдают младшие (31%) и старшие (32%) миллениалы. К младшим эксперты относят людей, рожденных в 1992—2000 годах, к старшим — родившихся в 1982—1991 годах.

Больше всего тревожных россиян оказалось среди тех, кто активно использует интернет (32%), меньше всего — среди телезрителей (15%). Еще 17% насчитали среди тех, кто в одинаковой степени активно использует интернет и смотрит телевизор.

Эмоциональное состояние граждан, по данным опроса, связано с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей в Москве и Санкт-Петербурге в июле достигла 30% (-5 п. п. по сравнению с апрелем). Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов. В сельской местности доля составила 19% (+2 п. п. по сравнению с апрелем).

Как уточняет газета, в аналитическом центре пришли к выводу, что эмоциональная структура общества становится более сбалансированной и гармоничной. По их данным, растет доля россиян, проявляющих эмоции более взвешенно или выражающих их через вовлеченность в происходящее.