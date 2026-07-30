Названы поколения с самым высоким уровнем тревожности

Эмоциональное состояние граждан, по данным опроса, связано с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей в Москве и Санкт-Петербурге в июле достигла 30% (-5 п. п. по сравнению с апрелем). Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов. В сельской местности доля составила 19% (+2 п. п. по сравнению с апрелем).