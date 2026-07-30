Россиянам напомнили о праве установить умный домофон в подъезд: подробности

Жильцы многоквартирного дома могут установить умный домофон на входе в подъезд. Для этого потребуется поддержка более половины голосов на общем собрании собственников. Об этом напомнил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Если собрание прошло, деньги могут быть собраны как целевой взнос на спецсчет многоквартирного дома», — пояснил Кошелев для РИА Новости.
Депутат отметил, что при монтаже умного домофона управляющая компания (УК) обязана сохранить традиционные способы входа: обычный или магнитный ключ, пластиковую карту либо код доступа.
Кошелев также подчеркнул ключевое достоинство умного домофона — безопасность. По словам парламентария, при пожаре он получит сигнал от УК, разблокирует замки и включит оповещение через динамики.
Как стало известно ранее, УК начали привлекать к ответственности за ограничение доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома.