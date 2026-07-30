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Зеленский и Нетаньяху обменялись улыбками на церемонии прощания с Грэмом*

Политолог объяснил улыбки Зеленского и Нетаньяху на церемонии в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтоне камеры зафиксировали краткий разговор Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В ходе беседы политики несколько раз улыбнулись, а Зеленский в какой-то момент усмехнулся. Политолог Руслан Панкратов заявил, что их жесты и поведение указывают скорее на формальный дипломатический обмен.

«Улыбки в дипломатическом протоколе на похоронах такого уровня почти никогда не связаны с содержанием разговора — это защитная маска», — сказал он для aif.ru.

Панкратов уточнил, что разговор Зеленского и Нетаньяху носил технический характер и мог касаться лишь необходимости дальнейшего контакта.

Ранее KP.RU сообщал, что Грэм* умер в возрасте 71 года сразу после поездки в Киев. За день до смерти он чувствовал себя хорошо. Дома у политику стало плохо, его сразу увезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти сенатора.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

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