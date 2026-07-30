Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Артем Ильин.
По его словам, в лесополосе были обнаружены двое украинских военных, которые представлялись российскими бойцами, использовали чужие позывные и вели огонь по российским позициям. Ночью штурмовая группа окружила опорный пункт и уничтожила находившихся там военнослужащих.
При осмотре тел выяснилось, что диверсанты пытались скрыть свою принадлежность к ВСУ, самостоятельно сводя татуировки с гербом Украины и свастикой.
— Также они носки везде заправляют. Последний раз у них там были небольшие флажки Украины, они прячут где-то под обувь, — добавил Ильин в беседе с РИА Новости.
Ранее украинские военные в ходе боев за Белицкое в ДНР атаковали российских солдат, имитировав сдачу в плен. Обман смог пресечь один из военных взвода, после чего бойцы ВСУ начали отстреливаться.
Вооруженные силы Украины ударили FPV-дронами по группе мирных жителей при их эвакуации российскими военными из Константиновки в ДНР.