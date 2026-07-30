Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диверсанты ВСУ сводили тату с гербом Украины, чтобы скрыть принадлежность к армии

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Артем Ильин.

Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе Артем Ильин.

По его словам, в лесополосе были обнаружены двое украинских военных, которые представлялись российскими бойцами, использовали чужие позывные и вели огонь по российским позициям. Ночью штурмовая группа окружила опорный пункт и уничтожила находившихся там военнослужащих.

При осмотре тел выяснилось, что диверсанты пытались скрыть свою принадлежность к ВСУ, самостоятельно сводя татуировки с гербом Украины и свастикой.

— Также они носки везде заправляют. Последний раз у них там были небольшие флажки Украины, они прячут где-то под обувь, — добавил Ильин в беседе с РИА Новости.

Ранее украинские военные в ходе боев за Белицкое в ДНР атаковали российских солдат, имитировав сдачу в плен. Обман смог пресечь один из военных взвода, после чего бойцы ВСУ начали отстреливаться.

Вооруженные силы Украины ударили FPV-дронами по группе мирных жителей при их эвакуации российскими военными из Константиновки в ДНР.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше