Названы шесть признаков неликвидной квартиры в хорошем районе

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если у неё есть определённые недостатки. О том, какие параметры делают жилье неликвидным, агентству «Прайм» рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолёт Плюс» Наталья Рябухина.
По словам эксперта, сложнее всего продать квартиры на первом и последнем этажах — они стоят на 10−15% дешевле аналогичных объектов.
«Также серьезным минусом становится расположение вблизи оживленной трассы: шум и пыль отпугивают семьи с маленькими детьми», — сказала она.
Также отпугивают покупателей маленькая кухня, неудобная планировка, соседство с кладбищами, промзонами и ЛЭП.
Кроме того, на выбор влияют состояние подъезда, сырость в подвалах и устаревшие инженерные системы. Эти факторы, даже по отдельности, могут значительно снизить спрос и цену, заключила Рябухина.