Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы шесть признаков неликвидной квартиры в хорошем районе

Рябухина: сложнее всего продать квартиры на первом и последнем этажах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если у неё есть определённые недостатки. О том, какие параметры делают жилье неликвидным, агентству «Прайм» рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолёт Плюс» Наталья Рябухина.

По словам эксперта, сложнее всего продать квартиры на первом и последнем этажах — они стоят на 10−15% дешевле аналогичных объектов.

«Также серьезным минусом становится расположение вблизи оживленной трассы: шум и пыль отпугивают семьи с маленькими детьми», — сказала она.

Также отпугивают покупателей маленькая кухня, неудобная планировка, соседство с кладбищами, промзонами и ЛЭП.

Кроме того, на выбор влияют состояние подъезда, сырость в подвалах и устаревшие инженерные системы. Эти факторы, даже по отдельности, могут значительно снизить спрос и цену, заключила Рябухина.