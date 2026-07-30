Названы шесть признаков неликвидной квартиры в хорошем районе

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Даже в хорошем районе квартира может долго не продаваться, если у неё есть определённые недостатки. О том, какие параметры делают жилье неликвидным, агентству «Прайм» рассказала руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолёт Плюс» Наталья Рябухина.