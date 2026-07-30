Ревнивый комсомольчанин зарезал жену и соседа, заподозрив внебрачный роман

Так или иначе, далеко уйти у женщина не смогла: ревнивец догнал её на лестничной площадке и несколько раз ударил ножом в грудь. Затем злоумышленник направился к соседу — который, как он решил, и склонил супругу к адюльтеру, — и напал на него тем же способом.