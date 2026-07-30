Ревнивый комсомольчанин зарезал жену и соседа, заподозрив внебрачный роман

В Хабаровском крае 61-летний житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги и соседа. Уголовное дело направили в Хабаровский краевой суд, сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, трагедия произошла вечером в феврале 2026 года. Когда женщина вернулась домой, между супругами началась ссора: мужчина обвинил возлюбленную в измене. Та выбежала из квартиры — действительно ли роман на стороне имел место и страх разоблачения взял верх, или же комсомольчанка просто не хотела скандала, история умалчивает.
Так или иначе, далеко уйти у женщина не смогла: ревнивец догнал её на лестничной площадке и несколько раз ударил ножом в грудь. Затем злоумышленник направился к соседу — который, как он решил, и склонил супругу к адюльтеру, — и напал на него тем же способом.
Оба потерпевших скончались на месте от несовместимых с жизнью ранений. После случившегося мужчина встретил у выхода из дома свою родственницу и сообщил ей о содеянном.
«Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух человек по пункту “а” части 2 статьи 105 УК РФ. На время следствия он заключён под стражу», — отметили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.