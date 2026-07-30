Сгореть за пару бокалов: Дерматолог предупредила об опасности алкоголя на пляже

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная предупреждала, что даже одна рюмка алкоголя на несколько часов снижает скорость реакции и ухудшает качество решений. Регулярное употребление уменьшает объём мозга, особенно затрагивая кору и лобную зону. У некоторых людей алкогольная деменция развивается уже в 40−50 лет. Врач призвала не садиться за руль и не подписывать важные документы после спиртного, а для сохранения когнитивного здоровья рекомендовала полностью отказаться от алкоголя.